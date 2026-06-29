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pulsmedia
29 Июня 2026, 11:55
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В Ниспоренском районе 18-летнюю девушку нашли повешенной

О случившемся в полицию сообщил 26-летний молодой человек, который, по предварительным данным, обнаружил тело своей двоюродной сестры. Инцидент произошёл в субботу, 27 июня, в селе Мырзоая Ниспоренского района.

В Ниспоренском районе 18-летнюю девушку нашли повешенной.
В Ниспоренском районе 18-летнюю девушку нашли повешенной.

По предварительной информации, тело девушки было найдено повешенным в сарае. Его обнаружили мать погибшей и её двоюродный брат, сообщает pulsmedia.md

Судмедэксперт, прибывший на место происшествия, не выявил видимых признаков насильственной смерти, кроме следов, характерных для удушения. Это позволяет правоохранителям рассматривать версию о самоубийстве.

Полиция начала уголовное расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии и возможные причины, которые могли привести к произошедшему.

Источник
pulsmedia
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