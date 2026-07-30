theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
30 Июля 2026, 13:30
9 710
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Избили курьера и украли деньги: в Кишиневе задержаны двое молодых людей

Двое 21-летних жителей Каушанского и Шолданештского районов стали фигурантами уголовного дела, возбужденного сотрудниками полиции сектора Центр. Их подозревают в совершении двух грабежей за одну неделю в Кишиневе.

Избили курьера и украли деньги: в Кишиневе задержаны двое молодых людей.
Избили курьера и украли деньги: в Кишиневе задержаны двое молодых людей.

По данным следствия, в первом случае подозреваемые похитили из незапертого автомобиля заказ, предназначенный для доставки.

Во втором случае они, предположительно, зашли в туалет на автозаправочной станции, где избили курьера и отобрали у него деньги.

В результате специальных следственных мероприятий и оперативно-розыскных действий сотрудники полиции установили личность подозреваемых и задержали их.

Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Согласно закону, подозреваемые считаются невиновными до вступления в законную силу обвинительного приговора суда.


Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте