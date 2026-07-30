Избили курьера и украли деньги: в Кишиневе задержаны двое молодых людей.

Двое 21-летних жителей Каушанского и Шолданештского районов стали фигурантами уголовного дела, возбужденного сотрудниками полиции сектора Центр. Их подозревают в совершении двух грабежей за одну неделю в Кишиневе.

По данным следствия, в первом случае подозреваемые похитили из незапертого автомобиля заказ, предназначенный для доставки.

Во втором случае они, предположительно, зашли в туалет на автозаправочной станции, где избили курьера и отобрали у него деньги.

В результате специальных следственных мероприятий и оперативно-розыскных действий сотрудники полиции установили личность подозреваемых и задержали их.

Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Согласно закону, подозреваемые считаются невиновными до вступления в законную силу обвинительного приговора суда.



