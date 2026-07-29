Гражданина Молдовы задержали в Италии за попытку ограбления и нападение на хозяина дома

Гражданин Молдовы в возрасте 24 лет был задержан в Риме после того, как проник в чужой дом, попытался совершить кражу и напал на вернувшегося хозяина.

Предотвратить побег злоумышленника помог бдительный сосед, вмешавшийся в ситуацию, сообщает rupor.md

Инцидент произошел, когда молодой человек незаконно проник в жилище, воспользовавшись доступом через внешний двор. Внутри он столкнулся с владельцем дома, который застал его на месте преступления. Пытаясь скрыться, злоумышленник напал на хозяина, после чего между ними завязалась потасовка.

Решающую роль в задержании сыграл сосед, который услышал шум, пришел на помощь владельцу жилья и помог удерживать нападавшего до прибытия полиции. Прибывшие на место происшествия в считанные минуты экипажи патрульной службы обездвижили 24-летнего гражданина Молдовы. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке грабежа в жилом помещении.