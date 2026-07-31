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realitatea.md logorealitatea
31 Июля 2026, 13:02
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Брат депутата PAS был привлечен к ответственности после конфликта с женщиной

Полиция подтвердила, что брат депутата ПДС Ильи Ионаша был привлечен к ответственности после конфликта с женщиной, произошедшего 12 июля.

Брат депутата PAS был привлечен к ответственности после конфликта с женщиной.
Брат депутата PAS был привлечен к ответственности после конфликта с женщиной.

Полицейские прибыли на место, установили личности участников инцидента и провели все предусмотренные законом процессуальные и документальные действия. На основании собранных доказательств 15 июля мужчина был привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, сообщает realitatea.md

В полиции также сообщили, что начали проверку по собственной инициативе после появления информации о якобы аналогичных инцидентах 8 мая и 24 июля. При этом сведения о предполагаемом нападении, которое, как утверждалось, произошло 24 июля, не подтвердились.

«Если у кого-либо есть информация или доказательства, имеющие значение для расследования любых противоправных действий, мы призываем предоставить их компетентным органам для проверки и установления всех обстоятельств», — заявили в Национальной полиции.

Обвинения в адрес брата Ильи Ионаша первоначально были опубликованы одним из Telegram-каналов и сопровождались изображениями, взятыми с Reddit, при этом одной фотографии семь лет, а другой — один год.

30 июля в парламенте депутат от партии «Демократия дома» Анна Цуркан-Оборок потребовала, чтобы Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Народный адвокат, Совет по телевидению и радио, а также Национальное агентство по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин начали проверку. Она заявила, что «после звонка потерпевшей в службу 112 прибывшим полицейским якобы кто-то позвонил, после чего мужчина смог скрыться. Все случаи были сфотографированы и сняты на видео. У потерпевшей есть доказательства, однако дело все равно было замято».

В ПДС назвали эти обвинения ложными.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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