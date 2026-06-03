Против сидящего в тюрьме рэпера P. Diddy начали новое расследование.

Обвинения выдвинул публицист Джонатан Хэй. Он заявляет, что был жертвой нападений со стороны рэпера в 2020—2021 годах, передает rtvi.com со ссылкой на nbcnews.com

В комментарии телеканалу он назвал «критически важным» то, что полиция и прокуратура Лос-Анджелеса начали расследование и тем самым подтвердили, что его показания заслуживают проверки.

«Это существенный шаг вперед в моем стремлении добиться полной ответственности [Комбса]. Справедливость начинает торжествовать», — заявил Хэй.

В октябре 2025 года P. Diddy был приговорен к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы по делу о перевозке своей бывшей девушки и еще одной женщины через границы штатов с целью вовлечения в проституцию.

При этом он был оправдан по более серьезным обвинениям — сговоре с целью вымогательства и по двум эпизодам торговли людьми с применением силы, обмана или принуждения. По этим пунктам ему грозил пожизненный срок.

Музыканту зачли 14 месяцев, проведенных под стражей до вынесения приговора, поэтому выйти на свободу он должен весной 2028 года.