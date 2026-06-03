theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rtvi.com logortvi
3 Июня 2026, 18:16
462
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Против сидящего в тюрьме рэпера P. Diddy начали новое расследование

Прокуратура Лос-Анджелеса проверяет новые обвинения в сексуализированном насилии, выдвинутые против рэпера и музыкального продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс).

Против сидящего в тюрьме рэпера P. Diddy начали новое расследование.
Против сидящего в тюрьме рэпера P. Diddy начали новое расследование.

Обвинения выдвинул публицист Джонатан Хэй. Он заявляет, что был жертвой нападений со стороны рэпера в 2020—2021 годах, передает rtvi.com со ссылкой на nbcnews.com

В комментарии телеканалу он назвал «критически важным» то, что полиция и прокуратура Лос-Анджелеса начали расследование и тем самым подтвердили, что его показания заслуживают проверки.

«Это существенный шаг вперед в моем стремлении добиться полной ответственности [Комбса]. Справедливость начинает торжествовать», — заявил Хэй.

В октябре 2025 года P. Diddy был приговорен к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы по делу о перевозке своей бывшей девушки и еще одной женщины через границы штатов с целью вовлечения в проституцию.

При этом он был оправдан по более серьезным обвинениям — сговоре с целью вымогательства и по двум эпизодам торговли людьми с применением силы, обмана или принуждения. По этим пунктам ему грозил пожизненный срок.

Музыканту зачли 14 месяцев, проведенных под стражей до вынесения приговора, поэтому выйти на свободу он должен весной 2028 года.

Источник
rtvi.com logortvi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте