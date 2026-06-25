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agora.md logoagora
25 Июня 2026, 17:27
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Стефанко назвал обвинения полиции «манипуляцией и ложью»

Депутат партии «Демократия дома» Сергей Стефанко прокомментировал заявление полиции, в котором его обвиняют в нарушениях во время протестной акции.

Стефанко назвал обвинения полиции «манипуляцией и ложью».
Стефанко назвал обвинения полиции «манипуляцией и ложью».

В беседе с журналистами он отверг озвученные правоохранителями обвинения, назвав их «манипуляцией и ложью», передает agora.md

Парламентарий не стал подробно рассказывать о произошедшем, однако заявил, что распространенная в публичном пространстве информация не соответствует действительности.

«Пусть представят доказательства», — сказал Стефанко, комментируя сообщение полиции.

Ранее в полиции сообщили, что во время вмешательства правоохранителей в связи с блокированием проезжей части Сергей Стефанко якобы намеренно перекрыл трассу трактором и не выполнил законные требования сотрудников полиции. Кроме того, по версии правоохранительных органов, депутат привел сельскохозяйственную технику в движение и наехал колесом трактора на одного из полицейских.

Обстоятельства инцидента выясняются. Полиция продолжает документирование произошедшего.

Источник
agora.md logoagora
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