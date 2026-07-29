В Молдове восемь участников ОПГ получили до 20 лет тюрьмы за разбои и убийство.

В Молдове восемь участников организованной преступной группировки получили от 10 до 20 лет лишения свободы за два жестоких разбойных нападения, в результате одного из которых погибла пожилая женщина.

Как сообщает Оргеевская прокуратура (офис Теленешты), преступления координировались из мест лишения свободы, пишет rupor.md

Первый налет был совершен в ночь на 28 июня 2021 года в Унгенском районе, где двое злоумышленников в масках ворвались в дом хозяйки, избили ее и похитили деньги и ценности на общую сумму около 20 тысяч леев. Второе нападение произошло в ночь на 10 июля 2021 года в Теленештском районе: нападавшие жестоко избили 72-летнюю женщину металлическим прутом по голове, задушили проволокой и связали, после чего вскрыли сейф и забрали 19 863 лея. От полученных тяжелых черепно-мозговых травм пострадавшая скончалась спустя два месяца.

По решению суда ключевой организатор налетов приговорен к 17 годам тюрьмы (и 19 годам и 7 месяцам по совокупности с прошлым приговором), а участник, применивший смертельное насилие во втором нападении, получил 20 лет лишения свободы. Еще трое соучастников приговорены к 12 годам колонии каждый, а двоим подельникам, включая женщину-наблюдателя, назначено по 10 лет тюрьмы.

Шестеро из осужденных ранее имели судимости, в то время как уголовное дело в отношении еще одного участника было закрыто в связи с его смертью. Суд обязал виновных выплатить более 2,5 млн леев в качестве компенсации ущерба.