В Молдове мужчина без прав устроил два ДТП за день: ему дали три года тюрьмы.

Мужчина без прав, устроивший два ДТП в Кишиневе и отказавшийся проходить проверку на алкоголь, приговорен к трем годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, вечером 7 февраля 2025 года 31-летний мужчина, не имеющий водительских прав и никогда не обучавшийся в автошколе, сел за руль автомобиля Renault Megane. На улице Сармизеджетусв он стал участником ДТП, в результате которого были повреждены несколько автомобилей.

После аварии водитель скрылся с места происшествия и продолжил движение. Спустя короткое время он попал во второе ДТП — на перекрестке улиц Буребиста и Мунчешть.

Очевидец вызвал полицию. Когда на место прибыли правоохранители, мужчина попытался убежать, однако его задержали.

Полицейские заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, и доставили его в специализированное медицинское учреждение. Там он отказался проходить тест на алкоголь, медицинское освидетельствование и сдавать биологические образцы.

Во время следствия обвиняемый признал вину, выразил сожаление о случившемся и пообещал возместить ущерб потерпевшим. Однако позже он перестал являться в суд, был объявлен в розыск, и дело рассмотрели без его участия.

Как отмечают в прокуратуре, мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2017 году его осудили условно за дезертирство, в 2020 году — к одному году лишения свободы за угрозу убийством, а в 2022 году — к двум годам тюрьмы за применение насилия в отношении администрации пенитенциарного учреждения.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме полузакрытого типа. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционной палате.