В Молдове водитель маршрутки заправлялся с прикуренной сигаретой.

Национальный центр по защите прав потребителей требует привлечь к ответственности водителя микроавтобуса, следовавшего по маршруту Кишинёв–Бельцы.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как мужчина заправляет автомобиль на АЗС в Сынжерее и одновременно курит прямо у топливной колонки. При этом в салоне находились пассажиры, сообщает Национальный центр по защите прав потребителей.

По данным ведомства, в действиях водителя усматриваются сразу три грубых нарушения:

заправка транспортного средства с пассажирами в салоне, что запрещено противопожарными нормами;

курение в зоне с высоким риском возгорания;

использование пластиковой тары для топлива, что также запрещено законодательством.

Центр защиты потребителей подчёркивает: подобные действия создают реальную угрозу для жизни людей. Обычная искра может привести к взрыву паров топлива. Ведомство уже направило обращения в Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и полицию Сынжерей с требованием провести проверку и применить максимальные санкции как к водителю, так и к перевозчику.

Национальный центр также призвал пассажиров не оставаться в салоне во время заправки и сообщать о подобных нарушениях, а также обратился к операторам АЗС с просьбой отказывать в заправке при обнаружении зажжённой сигареты или пассажиров в салоне.

Ведомство настаивает на проведении внеплановых проверок и информационной кампании среди водителей маршрутных такси.