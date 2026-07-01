theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
1 Июля 2026, 15:32
9
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове водитель маршрутки заправлялся с прикуренной сигаретой

Национальный центр по защите прав потребителей требует привлечь к ответственности водителя микроавтобуса, следовавшего по маршруту Кишинёв–Бельцы.

В Молдове водитель маршрутки заправлялся с прикуренной сигаретой.
В Молдове водитель маршрутки заправлялся с прикуренной сигаретой.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как мужчина заправляет автомобиль на АЗС в Сынжерее и одновременно курит прямо у топливной колонки. При этом в салоне находились пассажиры, сообщает Национальный центр по защите прав потребителей.

По данным ведомства, в действиях водителя усматриваются сразу три грубых нарушения:

  • заправка транспортного средства с пассажирами в салоне, что запрещено противопожарными нормами;
  • курение в зоне с высоким риском возгорания;
  • использование пластиковой тары для топлива, что также запрещено законодательством.

Центр защиты потребителей подчёркивает: подобные действия создают реальную угрозу для жизни людей. Обычная искра может привести к взрыву паров топлива. Ведомство уже направило обращения в Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и полицию Сынжерей с требованием провести проверку и применить максимальные санкции как к водителю, так и к перевозчику.

Национальный центр также призвал пассажиров не оставаться в салоне во время заправки и сообщать о подобных нарушениях, а также обратился к операторам АЗС с просьбой отказывать в заправке при обнаружении зажжённой сигареты или пассажиров в салоне.

Ведомство настаивает на проведении внеплановых проверок и информационной кампании среди водителей маршрутных такси.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте