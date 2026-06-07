Женщина, потерявшая 8-месячную дочь и мужа в ДТП: Водитель сказал, что так хотел Бог.

«На одном из слушаний он сказал мне: „Если ты одна, и я один, давай вместе создадим семью“. Я сказала ему, что он сумасшедший. У него много наглости. Он хотел избежать ответственности. Ему дали всего 4 с половиной года! Как такое возможно?!», — сказала Дина в интервью Адриану Продану, передает unimedia.info

«Я очнулась после аварии, когда врачи пытались вытащить меня из машины», - рассказала женщина.

Дина Унгуряну из села Стояновка Кантемирского района в начале года потеряла дочь и мужа в результате серьезной аварии. Женщина рассказала о том, что помнит со дня трагедии.

«Утром мой муж отвёз нашего старшего сына Штефана в детский сад, вернулся домой и сказал, что мы едем в Кишинев. Я не очень хотела ехать, но он настоял. Я согласилась, мы оба были очень счастливы в дороге, ехали по Правилам дорожного движения. В машине были мой муж, дочь и отец. Когда мы уже возвращались домой, мы решили проехать через Хынчешты, мой муж сказал, что дорогу через Чимишлию отремонтировали. В какой-то момент он хотел остановиться на АЗС, и когда он собирался повернуть налево, к заправке, сзади ехал тот самый мужчина на своей машине со скоростью более 200 км/ч. Мой муж перестроился обратно в правый ряд. И водитель, о котором идёт речь, тоже повернул направо, мы столкнулись и дважды перевернулись. Это то, что я знаю из рассказов. Мы были в авто Toyota, он — в Mercedes. Я этого не видела. Когда мы подъезжали к АЗС, я заснула и услышала, как мой муж что-то сказал, словно во сне. Я проснулась после аварии, и врачи скорой помощи пытались вытащить меня из машины. Муж был за рулем, отец сидел справа от него на пассажирском сиденье, дочь сидела позади мужа, на заднем сиденье, а я была рядом с ней. По словам работников заправки, «Мерседес» врезался в нас, и наша машина перевернулась. В той машине ехал пассажир-мужчина, это его работник. Муж и отец были пристегнуты ремнями безопасности, дочь сидела в детском кресле, ремень безопасности был надет на нее, но я не смогла его застегнуть, да и у меня не было ремня безопасности, чтобы его пристегнуть.

«Девочку отбросило на 12 метров в сторону деревьев. Спасатели положили куртку девочки на лицо мужа, он был мертв»

Когда Дина очнулась после аварии, она сначала не поняла, что произошло: «Я увидела приборную панель машины и подумала, что еще раз закрою глаза, чтобы проснуться. Потом я увидела, как люди пытаются открыть мою дверь, но у них не получается. Никто не хотел мне ничего говорить, они паниковали, и я поняла, что это авария, и кричала мужу, чтобы он проснулся, чтобы мы нашли дочь. Спасатели сначала не поняли, что произошло, только после того, как я крикнула, они спросили: «У вас был ребенок в машине?» Сквозь туман я увидела, как они запаниковали и начали искать ее. Девочку отбросило на 12 метров в сторону деревьев. Я попыталась встать, но не смогла из-за сломанной ключицы, но увидела мужа, лежащего головой на бок, и звала его, чтобы он проснулся. Потом спасатели положили курку девочки на лицо моего мужа, но Я не понимала, что с ним не так. Я не видела отца, я видела только его ногу, он был без сознания.

Муж Дины и их 8-месячная дочь скончались на месте. Позже врачи сказали ей, что у них не было шансов выжить.

Когда женщине удалось выбраться из машины, она хотела поискать дочку, но её срочно забрали и отвезли в больницу.

«Меня выписали из больницы, чтобы я могла пойти на похороны, но я даже не знала, что моя дочь и муж умерли», - говорит Дина.

Дина несколько дней не знала, что ее дочь и муж мертвы.

"Мне сказали, что мой муж и отец находятся в реанимации, а у девочки сломана рука. Я провела два дня в больнице в Хынчештах, и меня выписали, чтобы я могла пойти на похороны, но я ничего не знала. Мы поехали в Кишинев, и там мне не сразу сообщили новости, но дали лекарства, а потом решили сказать. Все говорили мне, что они живы, пациентами в палате врачи сказали не давать мне телефон, чтобы я не звонила, чтобы я не видела новостей», - рассказала женщина.

«Я все еще ждала, когда они войдут в дверь»

Дина признается, что ей было трудно смириться с новостью о том, что ее близких больше нет: «Я надеялась, что они живы. Я не успела разглядеть, как выглядела машина. Потом, когда смотрела новости, увидела свою маленькую дочку рядом с машиной. Я всё ещё ждала, когда они войдут через дверь. Мой муж был весь изранен».

«Водитель, который нас сбил, сказал кому-то по телефону, что погибли только два человека».

Дина рассказала, что ей известно о водителе «Мерседеса»: «Ему 36 лет, у него есть ребёнок. Я слышала, что он директор компании в Чимишлии. Он ехал из Кишинёва. Я знаю, что он ехал со скоростью 200 км/ч. Его не было на похоронах, его сразу же арестовали, затем он провел около двух месяцев в тюрьме, а потом под домашним арестом.

«Когда он вошел в зал суда, казалось, он насмехался над нами, улыбаясь»

Первое судебное заседание состоялось более чем через месяц после аварии: «Когда он вошел в зал суда, казалось, он насмехался над нами, улыбаясь. Я была со своим тестем и тещей. Он рассказал о своей позиции, о том, как он видел аварию, и слушание закончилось. Он сказал, что превышал скорость, обогнал пять машин, затем сбавил скорость, обогнал микроавтобус и снова ускорился. Он признал свою вину. Он не признал, что ехал со скоростью 200 км/ч, он сказал, что ехал со скоростью более 100 км/ч. В этом районе ограничение скорости составляло 60 км/ч.

«Прокурор просил 7 с половиной лет, суд приговорил его к 4 с половиной годам»

За 3 месяца в суде Чимишлии состоялось 5 судебных заседаний: «В первый раз прокурор просил 7 с половиной лет. Суд решил приговорить его к 4 с половиной годам, поскольку он признал свою вину и что у него есть маленький ребенок на иждивении. Мы просили о материальном и моральном ущербе, суд принял, но нам ничего не выплатили. Решение было вынесено 25 мая».

Дина говорит, что никогда не видела на лице человека, разрушившего ее жизнь, ни малейшего раскаяния: «Никогда, как будто он ничего не сделал. Он даже не попросил прощения. Он сказал мне вот что: "Бог хотел забрать твою дочь. Я был бы преступником, если был бы пьяным за рулем". А он не считает себя преступником».