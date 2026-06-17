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unimedia.info logounimedia
17 Июня 2026, 18:44
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Полиция оштрафовала водителя, который едва не сбил людей на остановке в Яловенах

Полиция установила личность водителя, который едва не наехал на пассажиров на остановке общественного транспорта при въезде в Яловены.

Полиция оштрафовала водителя, который едва не сбил людей на остановке в Яловенах.
Полиция оштрафовала водителя, который едва не сбил людей на остановке в Яловенах.

Нарушителем оказался 20-летний житель Кантемирского района, передает unimedia.info

Инцидент произошёл 15 июня на трассе R-3 и получил широкий резонанс после публикации видео в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель автомобиля Dacia демонстрирует агрессивное поведение на дороге и создаёт угрозу для людей, находившихся на остановке.

После проверки сотрудники патрульной службы идентифицировали нарушителя и составили в его отношении протокол об административном правонарушении.

В Национальной полиции поблагодарили граждан за сообщения о подобных случаях и напомнили, что агрессивное вождение и нарушение Правил дорожного движения ставят под угрозу безопасность всех участников движения.

Источник
unimedia.info logounimedia
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