Полиция оштрафовала водителя, который едва не сбил людей на остановке в Яловенах.

Полиция установила личность водителя, который едва не наехал на пассажиров на остановке общественного транспорта при въезде в Яловены.

Нарушителем оказался 20-летний житель Кантемирского района, передает unimedia.info

Инцидент произошёл 15 июня на трассе R-3 и получил широкий резонанс после публикации видео в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель автомобиля Dacia демонстрирует агрессивное поведение на дороге и создаёт угрозу для людей, находившихся на остановке.

После проверки сотрудники патрульной службы идентифицировали нарушителя и составили в его отношении протокол об административном правонарушении.

В Национальной полиции поблагодарили граждан за сообщения о подобных случаях и напомнили, что агрессивное вождение и нарушение Правил дорожного движения ставят под угрозу безопасность всех участников движения.