Полиция оштрафовала водителя, который едва не сбил людей на остановке в Яловенах
Полиция установила личность водителя, который едва не наехал на пассажиров на остановке общественного транспорта при въезде в Яловены.
Нарушителем оказался 20-летний житель Кантемирского района, передает unimedia.info
Инцидент произошёл 15 июня на трассе R-3 и получил широкий резонанс после публикации видео в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель автомобиля Dacia демонстрирует агрессивное поведение на дороге и создаёт угрозу для людей, находившихся на остановке.
После проверки сотрудники патрульной службы идентифицировали нарушителя и составили в его отношении протокол об административном правонарушении.
В Национальной полиции поблагодарили граждан за сообщения о подобных случаях и напомнили, что агрессивное вождение и нарушение Правил дорожного движения ставят под угрозу безопасность всех участников движения.