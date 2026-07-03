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mybusiness.md logomybusiness
3 Июля 2026, 15:22
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В Молдове владелец бара распылил перцовый баллончик в глаза посетителям

Семь человек пострадали после конфликта с владельцем паба в Кишиневе.

В Молдове владелец бара распылил перцовый баллончик в глаза туристам из России.
В Молдове владелец бара распылил перцовый баллончик в глаза туристам из России.

(Обновлено) Ранее в публикации со ссылкой на сайт mybusiness.md сообщалось, что среди пострадавших якобы находились граждане Российской Федерации.

На данный момент эта информация не подтвердилась. В социальных сетях опубликовано обращение одной из девушек, находившейся в компании, которая заявила, что среди участников конфликта не было туристов.

***

Более того, директор бара начал домогаться одной из девушек из компании. Он задавал ей пошлые вопросы и просил оценить по десятибалльной шкале его сексуальность, пишет mybusiness.md

Возмущенные клиенты оставили на сайте бара негативный отзыв. После этого директор сначала попросил их уйти, а потом вернулся к столу с перцовкой и распылил ее в них. Когда мужчины с болью в глазах попытались собрать вещи, их начали избивать.

В итоге пострадавших госпитализировали. У одного из молодых людей диагностировали гематому и перелом пальца на ноге. Его жена и друг получили ожоги лица и глаз. Гости обратились в полицию.

В Молдове владелец бара распылил перцовый баллончик в глаза посетителям

Источник
mybusiness.md logomybusiness
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