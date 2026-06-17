Решение Хаждера об отстреле косуль подверглось критике: Мы требуем отмены приказа.

Приблизительно 913 и около 534 оленей будут разрешены к отстрелу в Республике Молдова на основании решения Министерства окружающей среды, что вызвало критическую реакцию.

«У нас десятки петиций, в которых фермеры требуют компенсации за ущерб, причиненный дикими животными», — заявил министр окружающей среды Георге Хаждер после заседания правительства 17 июня, передает unimedia.info

Решение подверглось критике со стороны бывшего главы Инспекции по охране окружающей среды Иона Булмаги.

«После многолетней борьбы с браконьерами вместе с лесниками, инспекторами по охране окружающей среды и коллегами из инспекции, 3 июня министр окружающей среды одобрил убийство и отстрел 913 косуль и 534 оленей.

Ребята, вы действительно знаете, чем должны заниматься природоохранные органы, или вы пришли уничтожить то, что другие охраняли днем и ночью, несмотря на дождь и голод?» — заявил Булмага в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк также отреагировал.

«Мы требуем отмены этого приказа. Не допускайте отстрела», — сказал он.