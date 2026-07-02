Хаждер требует уволить директора «Пэдуря Домняскэ»: Катастрофический менеджмент.

Министр окружающей среды Георгий Хаждер потребовал уволить директора природного заповедника «Пэдуря Домняскэ» после проверки, которая выявила серьезные нарушения в управлении учреждением.

По словам министра, отчет показал «катастрофический менеджмент» и критический административный и финансовый блокаж, передает rupor.md

Хаждер сообщил, что нарушения нашли при выполнении плана лесовосстановления. Из всех участков, предназначенных для посадки, только 40% признали в удовлетворительном состоянии. Остальные площади оценили как неудовлетворительные, поскольку работы выполнили частично или не выполнили вообще.

На местах, по словам министра, не нашли 81 540 саженцев, которые числятся только в документах. Кроме того, в районе села Кетриш обнаружили еще 41 700 саженцев, брошенных прямо на землю. Они полностью высохли и были испорчены.

«Я получил отчет о проверке, проведенной в природном заповеднике „Пэдуря Домняскэ“, и результаты показывают катастрофический менеджмент и возмутительную некомпетентность. Цифры из документа подтверждают критический административный и финансовый блокаж в учреждении», — написал Хаждер.

По финансовой части, как сообщил министр, предприятие несколько лет подряд работает с убытками, а общая сумма долгов превышает 4,3 млн леев. Сотрудники заповедника, по его словам, не получают зарплату уже пять месяцев.

«Перед лицом этого дефектного управления и ущерба, нанесенного государству, я требую освободить от должности директора заповедника „Пэдуря Домняскэ“ и срочно начать меры по урегулированию ситуации», — заявил министр.

Хаждер отметил, что это не единственный случай. Несколько недель назад завершилась проверка на лесохозяйственном предприятии в Глодянах. Там, по словам министра, выявили не менее серьезные нарушения, связанные с управлением лесным фондом и древесиной. После этого директор предприятия был уволен.

Министр заявил, что в ближайшее время проверки усилят. По его словам, в системе будет действовать «нулевая терпимость к некомпетентности, коррупции или нанесению ущерба природному наследию».