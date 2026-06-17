Власти разрешили отстрел косуль: Они наносят вред сельскому хозяйству и лесам.

Более 900 косуль можно будет отстрелять в сезоне 2026–2027 годов в соответствии с приказом, изданным министерством окружающей среды в рамках мер по управлению дикой фауной.

Министр окружающей среды Георгий Хаждер утверждает, что дикие животные все чаще наносят вред сельскохозяйственным угодьям, включая леса, высаженные в рамках программ облесения, передает rupor.md

По словам чиновника, популяция косуль в Молдове за последние годы значительно выросла и оценивается более чем в 28 000 особей, что считается уровнем, превышающим поддерживающую емкость среды обитания.

«Это деятельность министерства окружающей среды, которая утверждается ежегодно. Мы должны учитывать, какова реальная численность в Республике Молдова и поддерживающая емкость среды обитания. Когда численность увеличивается в 6–7 раз, мы получаем очень много ущерба, наносимого аграриям. Пострадают молодые леса, пострадает регенерация лесов, пострадают леса, высаженные по программе облесения. У нас есть множество примеров уничтоженных культур у аграриев. В Министерстве окружающей среды есть десятки петиций, в которых аграрии требуют компенсации за ущерб, нанесенный дикими животными», — заявил министр после заседания правительства в среду, 17 июня.

Хаждер уточняет, что, хотя запросов на вмешательство было больше, был утвержден отстрел более 900 особей, что составляет около 3% от расчетной численности. Эта мера в качестве меры предосторожности будет применена в 82 из 191 охотничьего угодья.

«В обычных условиях следовало бы утвердить гораздо больше. Хочу отметить, что их количество превышает нормальную для Республики Молдова численность более чем на 11 тысяч особей. В этом нет ничего пугающего, это мера предосторожности, так как, когда численность не регулируется, возникают экологические дисбалансы», — добавил министр.

Согласно приказу, периоды охоты различаются в зависимости от пола особей: с 6 июня по 1 октября 2026 года для самцов, и с 1 октября по 31 декабря 2026 года для самцов и самок. Разрешены исключительно методы индивидуальной охоты — из засады (с вышки), с подхода, с подкормкой и с манком, при этом загонный способ охоты запрещен.