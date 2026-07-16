В Молдове в багажнике остановленного на трассе Volkswagen нашли дорожные знаки.

Полицейские остановили автомобиль Volkswagen, которым управлял 22-летний молодой человек. В машине также находился 21-летний пассажир. Во время проверки правоохранители обнаружили в автомобиле дорожные знаки.

По данным полиции, инцидент произошел на трассе R-21, при въезде в село Ватич Оргеевского района.

Чтобы избежать оформления нарушения, пассажир попытался подкупить полицейских и оставил 400 евро на переднем сиденье служебного автомобиля.

Правоохранители сразу вызвали оперативную группу и задокументировали случай. По факту активной коррупции возбуждено уголовное дело.

Кроме того, полиция устанавливает происхождение обнаруженных дорожных знаков и выясняет, куда они должны были быть направлены.