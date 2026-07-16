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politia.md logopolitia
16 Июля 2026, 14:26
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В Молдове в багажнике остановленного на трассе Volkswagen нашли дорожные знаки

Полицейские остановили автомобиль Volkswagen, которым управлял 22-летний молодой человек. В машине также находился 21-летний пассажир. Во время проверки правоохранители обнаружили в автомобиле дорожные знаки.

В Молдове в багажнике остановленного на трассе Volkswagen нашли дорожные знаки.
В Молдове в багажнике остановленного на трассе Volkswagen нашли дорожные знаки.

По данным полиции, инцидент произошел на трассе R-21, при въезде в село Ватич Оргеевского района.

Чтобы избежать оформления нарушения, пассажир попытался подкупить полицейских и оставил 400 евро на переднем сиденье служебного автомобиля.

Правоохранители сразу вызвали оперативную группу и задокументировали случай. По факту активной коррупции возбуждено уголовное дело.

Кроме того, полиция устанавливает происхождение обнаруженных дорожных знаков и выясняет, куда они должны были быть направлены.

В Молдове в багажнике остановленного на трассе Volkswagen нашли дорожные знаки

Источник
politia.md logopolitia
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