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Point.md logoPoint
31 Июля 2026, 13:48
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В Молдове супругов будут судить за контрабанду почти 17 кг гашиша из Украины

Прокуроры PCCOCS направили в суд дело в отношении еще двух обвиняемых — супругов, проходящих по делу о почти 17 кг гашиша, доставленного из Украины через КПП Крива в 2023 году.

В Молдове супругов будут судить за контрабанду почти 17 кг гашиша из Украины.
В Молдове супругов будут судить за контрабанду почти 17 кг гашиша из Украины.

По данным пресс-службы PCCOCS, речь идет о деле, в рамках которого ранее была изъята партия наркотиков.

Ранее муж был объявлен в розыск по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). В июне 2026 года его задержали в США и доставили в Кишинев. По ходатайству прокуроров PCCOCS мужчину сразу поместили под предварительный арест в ожидании приговора.

Согласно обвинению, супруги содействовали организации подготовки гашиша к транспортировке в Молдову. В частности, они организовали приобретение наркотиков, незаконно хранили их в Украине, а затем организовали изготовление тайника в автомобиле, которым управляла задержанная в 2023 году женщина. В машине находились также двое ее детей и отец в качестве пассажиров. Женщина утверждала, что перевозит ботокс.

Согласно Уголовному кодексу, контрабанда, совершенная при таких обстоятельствах, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет. За незаконный оборот наркотиков в составе организованной преступной группы предусмотрено от 7 до 15 лет лишения свободы.

Теперь решение по делу предстоит вынести Кишиневскому суду. До вступления судебного решения в законную силу обвиняемые пользуются презумпцией невиновности.

Напомним, недавно прокуроры PCCOCS сообщили о вынесении приговора еще одному соорганизатору контрабанды наркотиков — он получил 9 лет лишения свободы. Кроме того, в 2024 году по ходатайству специализированных прокуроров суд Единец приговорил женщину-водителя и еще одного сообщника, который занимался организацией транспортировки наркотиков вместе с организатором, недавно осужденным Кишиневским судом.

В то же время прокуроры северного офиса PCCOCS обжаловали в Апелляционной палате Бельц оправдательный приговор в отношении отца осужденной женщины. По версии обвинения, он предоставил ей автомобиль для перевозки наркотиков. При этом автомобиль, вопреки требованиям Уголовного кодекса, не был конфискован в пользу государства.

Источник
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