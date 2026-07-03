Осужденный на 9 лет за наркоторговлю попытался сбежать из Молдовы в Украину.

57-летний мужчина, приговоренный 1 июля судом Кишинева к девяти годам лишения свободы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков в особо крупных размерах, попытался уклониться от отбывания наказания.

В ночь с 1 на 2 июля он попытался незаконно покинуть территорию Республики Молдова и пересечь границу с Украиной. Однако попытку пресекли сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Пограничной полицией при поддержке бойцов спецподразделения Fulger.

По данным следствия, в 2022–2023 годах мужчина входил в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков и этноботанических веществ как на территории Молдовы, так и за ее пределами.

Осужденный был задержан, этапирован и помещен в пенитенциарное учреждение №13 для отбывания назначенного наказания.