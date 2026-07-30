Супружеская пара предстанет перед судом по делу о 17 кг гашиша.

Прокуроры PCCOCS передали в суд уголовное дело в отношении еще двух обвиняемых — супругов — по делу о контрабанде почти 17 кг гашиша, доставленного из Украины через пункт пропуска «Крива» в 2023 году.

Ранее супруг был объявлен в международный розыск по ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), передает noi.md

В июне 2026 года он был обнаружен на территории Соединённых Штатов Америки и доставлен в Кишинев. По ходатайству прокуроров PCCOCS он был сразу же помещён под стражу в ожидании вынесения приговора. Согласно предъявленному специализированными прокурорами обвинению, супруги участвовали в организации подготовки к транспортировке гашиша в Молдову.

В частности, они организовали приобретение наркотиков, их незаконное хранение на территории Украины, а затем изготовление тайника в автомобиле, которым управляла задержанная в 2023 году женщина (в салоне также находились двое ее детей и отец). При этом она заявила, что перевозит ботокс.

Согласно Уголовному кодексу, контрабанда, совершенная при таких обстоятельствах, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет, а незаконный оборот наркотиков, совершенный в составе организованной преступной группы, — лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Теперь решение по делу предстоит вынести Кишиневскому суду. До вступления судебного решения в законную силу оба обвиняемых, в соответствии с законом, пользуются презумпцией невиновности.

Напомним, что недавно прокуроры PCCOCS сообщили о вынесении приговора еще одному соорганизатору контрабанды наркотиков, который был осужден на 9 лет лишения свободы.

Кроме того, в 2024 году по ходатайству специализированных прокуроров Единецкий суд приговорил к наказанию женщину-водителя и еще одного сообщника, который, как предполагается, занимался организацией перевозки наркотиков совместно с организатором, впоследствии осужденным Кишиневским судом. Вместе с тем прокуроры Северного офиса PCCOCS обжаловали в Апелляционной палате Бельц оправдательный приговор отцу осужденной женщины, который, по версии следствия, предоставил автомобиль для перевозки наркотиков (при этом автомобиль, вопреки требованиям Уголовного кодекса, не был конфискован в пользу государства).

178 брикетов с наркотиками были спрятаны в нише, предназначенной для запасного колеса. Точнее, они находились в правой стенке этого отсека, где были обнаружены 18 свертков, обмотанных клейкой лентой.

Согласно заключению судебной экспертизы, тайник был изготовлен кустарным способом и не был предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля. Напомним, что изъятие наркотиков стало возможным благодаря оперативной информации, полученной Службой информации и безопасности (СИБ) от украинских властей.

Расследование уголовного дела проводили сотрудники Таможенной службы под руководством прокуроров PCCOCS. Тем временем, после того как был объявлен в розыск их последний сообщник, его удалось найти и арестовать по запросу прокуроров PCCOCS, которые намерены отправить его на скамью подсудимых (при этом он и другие фигуранты дела, в отношении которых не вынесено окончательное судебное решение, в соответствии с законом считаются невиновными до вынесения окончательного приговора).