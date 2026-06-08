Совет управляющих ЕБРР рассмотрел инвестиционные перспективы Молдовы.

Как сообщила агентству пресс-служба министра экономического развития и цифровизации Молдовы, в нем приняли участие вице-премьер-министр Еуджен Осмокеску и государственный секретарь министерства Наталья Селевестру, передает infotag.md

В рамках заседания состоялся бизнес-форум «Сессия по инвестиционным перспективам Молдовы: стратегический путь на европейские и развивающиеся рынки». Он был организован в партнерстве с Агентством инвестиций Молдовы. На нем Осмокеску и Селевестру представили конкурентные преимущества Молдовы и инвестиционные возможности, предлагаемые молдавской экономикой.

Они подчеркнули прогресс, достигнутый в цифровизации государственных услуг, совершенствовании нормативно-правовой базы и развитии механизмов поддержки инвесторов. Представители министерства отметили важность инвестиций в транспортную, логистическую и торговую инфраструктуру, которые укрепляют связи Молдовы с региональными и международными рынками.

Процесс европейской интеграции был отмечен как важнейший фактор ускорения реформ, повышения экономической конкурентоспособности и укрепления доверия инвесторов.

Вице-премьер Молдовы участвовал в панельной дискуссии «Экономическое управление в новую энергетическую эпоху», где представил опыт Республики Молдова в укреплении энергетической безопасности и меры, принятые для диверсификации источников поставок, интеграции в европейский энергетический рынок и развития инфраструктуры, необходимой для устойчивой энергетической системы.

Осмокеску отметил важность структурных реформ, инвестиций и международного партнерства для трансформации энергетического сектора, а также роль инноваций и цифровизации в повышении экономической конкурентоспособности и институциональной устойчивости.