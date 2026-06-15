В Молдове повысят ставки налога на инвестиционные доходы физлиц.

А также с доходов физлиц от поставки аграрной продукции в натуральном виде, передает logos-pres.md

Предложенные изменения содержатся в проекте налоговой политики — 2027, проект которой был представлен Минфином для публичных обсуждений. Они продлятся до 19 июня т.г.

Согласно документу, с 1 января 2027 года власти планируют пересмотреть ставки подоходного налога, которыми облагаются инвестиционные и капитальные доходы физлиц. Основная часть ставок немного повысится по сравнению с действующими сегодня.

Предложения авторов проекта продиктованы унификацией ставок и предлагаемой реформой налогообложения зарплатных доходов физлиц. Ранее сообщалось, что власти инициируют введение прогрессивной шкалы с минимальной ставкой в 7% (для доходов до 1 млн леев) и максимальной — 15% (более 1 млн леев).

В то же время Минфин предлагает снизить налоговую нагрузку на часть доходов от аренды. Так, если физлицо сдает во владение и/или пользование имущество юрлицам, ставка налога может снизиться с 12% до 7%. При этом при аренде недвижимости между физлицами она сохранится на уровне 7%.