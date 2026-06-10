Молдова, Румыния и Украина подписали декларацию.

Документ был подписан в рамках официальной церемонии, посвящённой 34-й годовщине создания Пограничной полиции, передает noi.md

В соответствии с Декларацией, три страны берут на себя обязательство действовать в едином формате в таких сферах, как обмен оперативной информацией, борьба с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов, нелегальной миграцией, торговлей людьми и контрабандой.

Документ также предусматривает проведение совместных учений и гармонизацию оперативных процедур для более эффективного реагирования на угрозы, влияющие на безопасность границ региона.

Подписание Декларации происходит на фоне прочного сотрудничества между тремя государствами и подчёркивает, что безопасность границ не может быть обеспечена изолированно, а только через согласованные и постоянные усилия.

Три учреждения вновь подтвердили свою приверженность совместному вкладу в создание безопасного приграничного пространства — в интересах граждан и региональной стабильности.