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noi.md logonoi
10 Июня 2026, 21:37
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Молдова, Румыния и Украина подписали декларацию

Пограничные ведомства Молдовы, Румынии и Украины подписали сегодня, 10 июня 2026 года, Совместную декларацию о сотрудничестве в борьбе с трансграничной преступностью.

Молдова, Румыния и Украина подписали декларацию.
Молдова, Румыния и Украина подписали декларацию.

Документ был подписан в рамках официальной церемонии, посвящённой 34-й годовщине создания Пограничной полиции, передает noi.md

В соответствии с Декларацией, три страны берут на себя обязательство действовать в едином формате в таких сферах, как обмен оперативной информацией, борьба с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов, нелегальной миграцией, торговлей людьми и контрабандой. 

Документ также предусматривает проведение совместных учений и гармонизацию оперативных процедур для более эффективного реагирования на угрозы, влияющие на безопасность границ региона. 

Подписание Декларации происходит на фоне прочного сотрудничества между тремя государствами и подчёркивает, что безопасность границ не может быть обеспечена изолированно, а только через согласованные и постоянные усилия. 

Три учреждения вновь подтвердили свою приверженность совместному вкладу в создание безопасного приграничного пространства — в интересах граждан и региональной стабильности.

Источник
noi.md logonoi
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