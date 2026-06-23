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realitatea.md logorealitatea
23 Июня 2026, 09:10
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В Молдове разыскивают 16-летнего подростка из Оргеевского района

Мальчик пропал 22 июня. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Коллаж: realitatea.md
Коллаж: realitatea.md

Предположительно, несовершеннолетний мог уйти вместе с 12-летней девочкой, которая также накануне пропала, но была найдена сегодня полицией в районе Южного автовокзала, пишет realitatea.md

Приметы подростка: рост около 175 см, спортивное телосложение, тёмные волосы. Во что он был одет в момент исчезновения, не уточняется. Известно, что он часто передвигается на мопеде.

Полиция и волонтёры призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать любую информацию, способную помочь в поисках. Всех, кто что-либо знает о возможном местонахождении подростка, просят звонить по номеру 079 61 63 81 или на единую службу спасения 112.

В Молдове разыскивают 16-летнего подростка из Оргеевского района

Источник
realitatea.md logorealitatea
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