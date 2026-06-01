1 Июня 2026, 13:00
7 966
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В результате ДТП в центре столицы пострадала девочка-подросток
Авария случилась 31 мая на пересечении пр. Штефана чел Маре и ул. Сергея Лазо. На дороге столкнулись два автомобиля.
Согласно предварительным данным, 20-летний водитель Skoda врезался в Renault, которым управлял 19-летний молодой человек, пишет pulsmedia.md
В результате инцидента пострадала 15-летняя пассажирка Skoda. Ей на месте оказали медицинскую помощь.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.