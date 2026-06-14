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deschide.md logodeschide
14 Июня 2026, 16:45
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Мисаил-Никитин о дроне в Оргеевском районе: Ждём завершения экспертиз Минобороны

Министр внутренних дел Даниелла Мисаил-Никитин заявила, что власти ожидают завершения экспертиз Министерства обороны по поводу дрона, который взорвался за пределами населённого пункта Лопатна Оргеевского района.

Мисаил-Никитин о дроне в Оргеевском районе: Ждём завершения экспертиз Минобороны.
Мисаил-Никитин о дроне в Оргеевском районе: Ждём завершения экспертиз Минобороны.

«Что касается происхождения дрона, мы ожидаем завершения экспертиз, поскольку вам хорошо известно, что они проводятся специализированными структурами Министерства обороны. Я не могу делать заявления до получения окончательных результатов экспертизы», — заявила чиновница, передает deschide.md

В этой связи она обратилась к гражданам с призывом не приближаться к подозрительным объектам, похожим на беспилотники.

«Первое, что необходимо сделать, — не приближаться к этому месту и не пытаться изменить положение таких объектов. Самое важное — сообщить об этом ответственным учреждениям, чтобы они могли вмешаться, поскольку от этого зависит безопасность людей», — добавила Даниелла Мисаил-Никитин.

Заявления главы МВД прозвучали на фоне недавнего обнаружения обломков дрона недалеко от села Лопатна. Беспилотник взорвался, оставив воронку на поле местного фермера, где выращивались сельскохозяйственные культуры. Взрыв произошёл ночью. Один из жителей села Лопатна, заметивший летательный аппарат и последовавший взрыв, сообщил о случившемся в полицию.

Источник
deschide.md logodeschide
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