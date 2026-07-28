В Молдове провели 14 обысков по делу о контрабанде 7,2 млн сигарет под видом клубники.

Об этом сообщают Таможенная служба и Генеральный инспекторат пограничной полиции под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

Правоохранители расследуют факт незаконного перемещения через границу 7 200 000 сигарет, которые везли из Украины в Румынию. Согласно материалам дела, организаторы схемы замаскировали табачные изделия под партию свежей клубники общим весом 15 тонн, пишет rupor.md

Официально груз был задекларирован как ягоды и размещен на 26 паллетах в 460 картонных коробках. По данным следствия, часть заявленного объема клубники была заменена сигаретными пачками, предположительно содержащими продукцию украинского производства, имитирующую молдавские марки.

Преступная схема была раскрыта украинскими властями на выходе из страны в направлении Молдовы, после чего груз был задержан и конфискован. В связи с этим молдавские силовики организовали 14 обысков в северных районах республики.

Следственные мероприятия затронули четырех граждан в возрасте от 31 до 45 лет. У подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

Уголовное преследование и специальные следственные мероприятия продолжаются для установления всех обстоятельств дела и выявления остальных участников контрабандной схемы. В ведомстве напоминают, что в соответствии с законом лица, в отношении которых ведется расследование, пользуются презумпцией невиновности.