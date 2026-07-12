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stiri.md logostiri
12 Июля 2026, 15:30
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Молдавское село с 150 гектарами клубники переживает один из самых тяжелых сезонов

Производители клубники из села Кунича Флорештского района называют 2026 год одним из самых тяжелых за последние 12 лет.

Молдавское село с 150 гектарами клубники переживает один из самых тяжелых сезонов.
Молдавское село с 150 гектарами клубники переживает один из самых тяжелых сезонов.

Населенный пункт известен своими плантациями клубники общей площадью около 150 гектаров, однако погодные условия нынешнего сезона серьезно сказались на урожае, пишет stiri.md со ссылкой на moldova1.md

По словам фермеров, весенние заморозки повредили часть культур в период цветения, а нестабильная погода снизила как объем, так и качество урожая.

Одновременно выросли расходы на содержание плантаций, что создает дополнительную финансовую нагрузку на производителей.

Несмотря на продолжающийся сбор урожая и попытки реализовать оставшуюся продукцию, аграрии признают, что доходы в этом году будут значительно ниже, чем в предыдущие сезоны.

Село Кунича считается одним из крупнейших центров выращивания клубники в Молдове. Для многих местных жителей эта деятельность является основным источником дохода.

Источник
stiri.md logostiri
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