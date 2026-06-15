В Молдове прошли задержания по делу о незаконной добыче плодородной почвы.

Согласно информации полиции, организованная группа действовала в Кишиневе, а также в Новоаненском и Каушанском районах. Подозреваемые, как утверждаются, незаконно добывали плодородную почву за пределами коммуны Ботнарешты Новоаненского района, после чего перевозили и продавали ее физическим и юридическим лицам, сообщает rupor.md

По версии полиции, чтобы скрыть реальные объемы добычи, участники группы использовали несколько локаций и работали в том числе ночью, пытаясь избежать обнаружения.

Следователи также установили признаки легализации денег, полученных от этой деятельности. По данным правоохранителей, средства могли скрывать через краткосрочные банковские депозиты и повторные переводы между счетами.

Агентство окружающей среды оценило ущерб окружающей среде более чем в 1,18 млн леев.

Обыски прошли 10 июня в домах и на объектах, которые использовали фигуранты в Новоаненском районе, Цынцаренах и Ботнарештах. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, учетные документы, банковские карты, деньги, боеприпасы, а также таблички с номерами шасси и двигателей от транспортных средств.

Также были заблокированы несколько грузовиков, загруженных плодородной почвой. По данным следствия, их могли использовать при совершении преступлений.

Через Агентство по возврату преступных активов наложили арест на банковские счета лиц, проходящих по делу. Следствие считает, что эти счета использовались или могли использоваться в преступной деятельности.

Задержанным от 35 до 69 лет. Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, других возможных участников и принимают меры для возмещения ущерба.