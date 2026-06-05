Администратора строительной компании задержали по делу о неуплате налогов и отмывании денег.

Согласно полиции, строительная компания скрывала от государства выплаты зарплат более чем 170 иностранным рабочим. Официально трудоустроены были только восемь из них, передает rupor.md

Следствие считает, что компания использовала другую схему оплаты через нерезидентные фирмы, зарегистрированные в странах с налоговыми льготами.

Кроме того, по данным правоохранителей, строительная компания могла проводить фиктивные платежи компаниям из сферы медиа. Эти компании, как утверждает следствие, находятся под контролем лица, в отношении которого действуют международные ограничения.

Во время обысков изъяли бухгалтерские документы, в том числе в электронном виде, мобильные телефоны, электронные носители, черновые записи, 187 паспортов граждан Узбекистана, а также деньги, которые могут быть связаны с расследуемыми преступлениями.

Речь идет о более чем 20 тысячах евро, более чем 8 тысячах долларов и 475 тысячах леев.

Дело было возбуждено в августе 2025 года. Расследование продолжается, подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.