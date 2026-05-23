Борьба с отмыванием денег потребует от банков дополнительных мер
Банки и небанковские организации, предоставляющие платежные услуги, при открытии дочерних предприятий и филиалов обязаны будут принимать дополнительные меры по снижению риска отмывания денег и финансирования терроризма.
Они будут предприниматься на территории тех государств, где законодательство не позволяет внедрять политику и процедуры, действующие на уровне всей группы.
Нацбанк Молдовы разработал соответствующий проект поправок в действующее законодательство. Он представлен для публичных консультаций до 3 июня т. г.
Документ предполагает, что банки и небанковские организации будут обязаны выявлять, оценивать и управлять рисками отмывания денег и финансирования терроризма в рамках всей группы.
Согласно проекту, при открытии филиалов и дочерних предприятий в других государствах, а также в ходе их деятельности, банк будет применять нормы по борьбе с отмыванием денег в соответствии с собственной системой внутреннего контроля, а также нормативными актами Молдовы.
Проект предусматривает и необходимость получить согласие клиентов на применение подобных защитных мер. А также обязанность поставщиков платежных услуг демонстрировать компетентным органам, что внедренные меры адекватны и эффективны. В то же время если компетентный орган сочтет их недостаточными, он может потребовать принятия дополнительных мер для соблюдения обязательств.