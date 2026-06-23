В Молдове прошли обыски в стройфирме, подозреваемой в уклонении от налогов.

Сотрудники Национального инспектората расследований и прокуроры PCCOCS провели 23 июня серию обысков в строительной компании, подозреваемой в использовании незаконной схемы уклонения от налогов.

В ходе следственных действий на строительных объектах были обнаружены работники, трудившиеся без официального трудоустройства, пишет moldova1.md

Уголовное дело было возбуждено ещё в феврале. По версии следствия, начиная с 2024 года руководство компании выводило финансовые средства под видом дивидендов, а затем использовало их для неофициальных выплат заработной платы сотрудникам. Таким образом, компания уходила от уплаты налогов, а работники лишались социальных гарантий и пенсионных отчислений.

Обыски прошли в офисе компании, на двух строительных площадках, а также по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли денежные средства, предположительно полученные преступным путём, электронные носители информации, бухгалтерские документы, черновые записи и другие материалы, имеющие значение для расследования.

В ходе проверок также выявлены несколько работников, которые, по предварительным данным, не были официально трудоустроены. Это нарушение влечёт за собой административную и налоговую ответственность для руководства компании.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, круг причастных лиц и собирают доказательную базу для привлечения виновных к ответственности.