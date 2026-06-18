В Кишиневе ликвидирована «мафия по сбору металлолома»: ущерб достигает 3,4 млн леев.

Схема уклонения от уплаты налогов на сумму около 3,4 миллиона леев, предположительно осуществлявшаяся через деятельность по сбору металлолома в городе Кишиневе, была раскрыта правоохранителями.

По данным Налоговой службы, уголовное дело было возбуждено в 2025 году и касается деятельности трех компаний в период 2022–2025 годов. Расследование ведется в отношении трех лиц, занимающих руководящие должности, подозреваемых в закупке металлолома через близких сообщников, тем самым избегая проведения сделок от имени компаний и уплаты соответствующих налогов, передает bani.md

Следователи утверждают, что руководители компаний пытались искусственно занизить задекларированный доход от покупки и продажи металлолома. С этой целью со счетов компаний были сняты значительные суммы денег под предлогом предоставления займов близким людям.

На основании собранных доказательств сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах трех компаний. Там были изъяты бухгалтерские документы, проектная документация, компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, внешний жесткий диск с информацией, имеющей отношение к расследованию, а также 220 000 леев, происхождение которых еще предстоит установить.

Расследование продолжается с целью установления личности всех причастных лиц, возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету, и привлечения виновных к ответственности. До вынесения окончательного решения суда лица, причастные к делу, пользуются презумпцией невиновности.