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Point.md logoPoint
22 Июня 2026, 14:30
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Coca-Cola грозит взыскание $20 млрд по делу об уклонении от уплаты налогов в США

Налоговое управление США (IRS) 25 июня начнет судебный спор с корпорацией Coca-Cola в 11-м окружном апелляционном суде в Майами. На кону стоит выплата дополнительных налогов и штрафов на общую сумму более $20 млрд.

Coca-Cola грозит взыскание $20 млрд по делу об уклонении от уплаты налогов в США.
Coca-Cola грозит взыскание $20 млрд по делу об уклонении от уплаты налогов в США.

В первую очередь спор касается налоговых деклараций компании за 2007–2009 годы. IRS утверждает, что Coca-Cola систематически занижала прибыль в США и переводила ее зарубежным филиалам (в Ирландию, Бразилию, Мексику и Коста-Рику), используя внутренние трансфертные ставки ниже рыночных, пишет wsj.com

По информации WSJ, в суде речь пойдет не только о старых претензиях: поскольку Coca-Cola до сих пор использует эту схему, в случае проигрыша ей придется доплатить налоги за весь период вплоть до 2025 года. Эта дополнительная часть оценивается в $14 млрд.

Кроме того, Coca-Cola попытается обжаловать решение Налогового суда США, вынесенное в пользу государства в 2020 году. Суд тогда постановил, что метод распределения прибыли Coca-Cola искусственно занижал доходы материнской компании от ее главных нематериальных активов — бренда и секретной формулы. Из-за того решения производитель уже выплатил бюджету $6 млрд.

На предстоящем апелляционном рассмотрении у компании появится шанс вернуть эти $6 млрд с процентами. В случае же проигрыша общие расходы на уплату дополнительных налогов и процентов превысят $20 млрд — сумму, которая превышает всю чистую прибыль корпорации за 2025 год.

Источник
Point.md logoPoint
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