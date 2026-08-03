В Молдове произошло 73 ДТП с участием электросамокатов с начала года.

С начала 2026 года сотрудники полиции зарегистрировали 1 667 нарушений, совершенных водителями электросамокатов.

При этом 301 человек был задержан за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает полиция.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Кишиневе — 1 248 случаев. Из них 195 водителей управляли электросамокатами после употребления алкоголя.

За этот же период на дорогах страны произошло 73 дорожно-транспортных происшествия с участием электросамокатов. В результате аварий два человека погибли, еще 54 получили травмы.

В столице было зарегистрировано 38 ДТП, в которых пострадали 23 человека.

В полиции сообщили, что ежедневно проводят профилактические и контрольные мероприятия, направленные на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения.

Правоохранители напоминают пользователям электросамокатов о необходимости соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, использовать защитную экипировку, не отвлекаться на мобильный телефон во время движения и ни в коем случае не управлять самокатом в состоянии алкогольного опьянения.

«Безопасность начинается с ответственности каждого. Одно мгновение невнимательности может изменить жизнь», — подчеркнули в полиции.