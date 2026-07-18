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tv8.md logotv8
18 Июля 2026, 18:45
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В Кишинёве проверяют велосипедистов и пользователей электросамокатов

Летом улицы Кишинёва заполняются велосипедами и электросамокатами.

В Кишинёве проверяют велосипедистов и пользователей электросамокатов.
В Кишинёве проверяют велосипедистов и пользователей электросамокатов.

Но многие владельцы такого транспорта, в том числе дети, не соблюдают правила дорожного движения, что уже привело к серьёзным авариям. Поэтому полиция начала ежедневные проверки, чтобы выявлять нарушителей, передает tv8.md

Полиция напоминает, необходимо носить шлем, пользоваться велодорожками, а если их нет — ехать по правому краю дороги, не дальше одного метра от края.

Во время одного из рейдов полицейские остановили велосипедиста, который ехал по тротуару. Он признался, что не знал, что правила запрещают ездить на велосипеде по тротуару.

Пока сотрудники оформляли нарушение, рядом проехал подросток на велосипеде. Он тоже ехал по тротуару и сделал опасный трюк — поднял велосипед на одно колесо, после чего быстро скрылся.

Полицейские штрафовали людей, которые не слезали с электросамоката при переходе дороги. Один мужчина был недоволен штрафом в 300 леев и сказал, что можно было ограничиться предупреждением.

Некоторые пользователи самокатов признаются, что предпочитают ездить по тротуарам, потому что боятся автомобилей. Но это создаёт опасность для пешеходов. 

Люди жалуются, что из-за быстрых самокатов им страшно ходить по тротуарам, даже там, где есть специальные дорожки.

За нарушения правил — езду по тротуарам, превышение скорости, отсутствие защиты и светоотражающих элементов — можно получить штраф до 450 леев.

Отдельная проблема — управление велосипедом или самокатом в состоянии алкогольного опьянения. 

С начала года в Молдове произошло 105 аварий с участием велосипедистов. Три человека погибли. Также зарегистрировано 49 аварий с электросамокатами, в которых погибли ещё два человека.

Полиция призывает всех участников движения соблюдать правила, чтобы поездки на велосипедах и самокатах были безопасными для всех.

Источник
tv8.md logotv8
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