В Оргееве мотоцикл столкнулся с автомобилем: два человека доставлены в больницу.

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

В субботу вечером, 25 июля, в Оргееве произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля, пишет stiri.md

По предварительным данным полиции, 18-летний мотоциклист, двигавшийся в сторону муниципия Бельцы, врезался сзади в автомобиль Renault, которым управлял 22-летний молодой человек.

«В результате столкновения мотоциклист и его 17-летняя пассажирка были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Оба водителя прошли проверку на алкоголь. Результаты составили 0,00 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Оргеева Елена Бэетрэу.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.



