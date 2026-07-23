В Кишиневе водитель Volvo едва не сбил пешехода на переходе.

Автомобиль остановился в считанных сантиметрах от мужчины.

В Кишиневе произошел очередной опасный инцидент на пешеходном переходе. Водитель автомобиля Volvo на высокой скорости не уступил дорогу мужчине, который переходил проезжую часть по «зебре».

По словам очевидцев, автомобиль остановился буквально в нескольких сантиметрах от пешехода. К счастью, столкновения удалось избежать.

После случившегося водитель не вышел из машины, не извинился перед мужчиной и вскоре покинул место происшествия.

Инцидент попал на видео и вновь вызвал обсуждение проблемы соблюдения правил дорожного движения на пешеходных переходах в столице. Пользователи соцсетей призывают правоохранительные органы установить личность водителя и привлечь его к ответственности.



