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23 Июля 2026, 10:01
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В Кишиневе водитель Volvo едва не сбил пешехода на переходе

Автомобиль остановился в считанных сантиметрах от мужчины.

В Кишиневе водитель Volvo едва не сбил пешехода на переходе.
В Кишиневе водитель Volvo едва не сбил пешехода на переходе.

В Кишиневе произошел очередной опасный инцидент на пешеходном переходе. Водитель автомобиля Volvo на высокой скорости не уступил дорогу мужчине, который переходил проезжую часть по «зебре».

По словам очевидцев, автомобиль остановился буквально в нескольких сантиметрах от пешехода. К счастью, столкновения удалось избежать.

После случившегося водитель не вышел из машины, не извинился перед мужчиной и вскоре покинул место происшествия.

Инцидент попал на видео и вновь вызвал обсуждение проблемы соблюдения правил дорожного движения на пешеходных переходах в столице. Пользователи соцсетей призывают правоохранительные органы установить личность водителя и привлечь его к ответственности.


Источник
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