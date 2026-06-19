theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
19 Июня 2026, 21:52
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове за сутки зафиксировано 14 случаев телефонного мошенничества

За последние 24 часа полиция Республики Молдова зарегистрировала 14 сообщений о телефонных мошенничествах.

В Молдове за сутки зафиксировано 14 случаев телефонного мошенничества.
В Молдове за сутки зафиксировано 14 случаев телефонного мошенничества.

Общий предполагаемый ущерб составляет около 3 миллионов леев.

По данным правоохранителей, один случай мошенничества был совершен в течение вчерашнего дня, остальные эпизоды произошли ранее, однако были заявлены пострадавшими позже.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить около 200 попыток мошенничества.

Полиция отмечает, что злоумышленники чаще всего используют следующие методы:

  • ложные инвестиционные предложения через онлайн-платформы (в том числе FXPRO);
  • звонки от имени НБМ, банков или полиции с требованием «защитить» счета и перевести деньги;
  • схемы с использованием операторов связи (Moldcell, EVO и другие) для получения доступа к аккаунтам;
  • сценарии «дорожного происшествия с родственником» с участием курьеров, забирающих деньги;
  • оформление фиктивных кредитов и выдача себя за представителей государственных органов.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными и немедленно прекращать подозрительные звонки.

В случае сомнительных обращений рекомендуется сразу звонить по номеру 112.

Полиция подчеркивает, что информированность и осторожность остаются главным способом защиты от мошенников.

Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте