В Молдове за сутки зафиксировано 14 случаев телефонного мошенничества
За последние 24 часа полиция Республики Молдова зарегистрировала 14 сообщений о телефонных мошенничествах.
Общий предполагаемый ущерб составляет около 3 миллионов леев.
По данным правоохранителей, один случай мошенничества был совершен в течение вчерашнего дня, остальные эпизоды произошли ранее, однако были заявлены пострадавшими позже.
В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить около 200 попыток мошенничества.
Полиция отмечает, что злоумышленники чаще всего используют следующие методы:
- ложные инвестиционные предложения через онлайн-платформы (в том числе FXPRO);
- звонки от имени НБМ, банков или полиции с требованием «защитить» счета и перевести деньги;
- схемы с использованием операторов связи (Moldcell, EVO и другие) для получения доступа к аккаунтам;
- сценарии «дорожного происшествия с родственником» с участием курьеров, забирающих деньги;
- оформление фиктивных кредитов и выдача себя за представителей государственных органов.
Правоохранители призывают граждан быть внимательными и немедленно прекращать подозрительные звонки.
В случае сомнительных обращений рекомендуется сразу звонить по номеру 112.
Полиция подчеркивает, что информированность и осторожность остаются главным способом защиты от мошенников.