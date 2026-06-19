В Молдове за сутки зафиксировано 14 случаев телефонного мошенничества.

За последние 24 часа полиция Республики Молдова зарегистрировала 14 сообщений о телефонных мошенничествах.

Общий предполагаемый ущерб составляет около 3 миллионов леев.

По данным правоохранителей, один случай мошенничества был совершен в течение вчерашнего дня, остальные эпизоды произошли ранее, однако были заявлены пострадавшими позже.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить около 200 попыток мошенничества.

Полиция отмечает, что злоумышленники чаще всего используют следующие методы:

ложные инвестиционные предложения через онлайн-платформы (в том числе FXPRO);

звонки от имени НБМ, банков или полиции с требованием «защитить» счета и перевести деньги;

схемы с использованием операторов связи (Moldcell, EVO и другие) для получения доступа к аккаунтам;

сценарии «дорожного происшествия с родственником» с участием курьеров, забирающих деньги;

оформление фиктивных кредитов и выдача себя за представителей государственных органов.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными и немедленно прекращать подозрительные звонки.

В случае сомнительных обращений рекомендуется сразу звонить по номеру 112.

Полиция подчеркивает, что информированность и осторожность остаются главным способом защиты от мошенников.