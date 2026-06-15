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moldpres.md logomoldpres
15 Июня 2026, 19:47
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За три дня в Молдове зарегистрировали 28 случаев мошенничества на 4 млн леев

В период с 12 по 14 июня правоохранительные органы зарегистрировали 28 случаев телефонного мошенничества, общий ущерб от которых оценивается в 4 миллиона леев.

За три дня в Молдове зарегистрировали 28 случаев мошенничества на 4 млн леев.
За три дня в Молдове зарегистрировали 28 случаев мошенничества на 4 млн леев.

Из них шесть случаев совершены в выходные дни, а остальные произошли ранее, передает moldpres.md

За тот же период, благодаря бдительности граждан, удалось предотвратить 346 попыток мошенничества, что позволило избежать значительных финансовых потерь. 

По данным полиции, мошенники пытались склонить жертв к переводу денег или к оформлению кредитов мошенническим путём. 

Правоохранители уточняют, что во многих случаях пострадавшие обращались к властям лишь через несколько дней или даже месяцев, что значительно снижало шансы на блокировку переводов и установление личностей злоумышленников. Кроме того, отмечается тенденция к долгосрочному психологическому воздействию, при котором людей постепенно склоняют к совершению повторных транзакций. 

Полиция напоминает гражданам не сообщать по телефону личные или банковские данные, не совершать переводы по просьбе незнакомых лиц и незамедлительно сообщать о любых попытках мошенничества.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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