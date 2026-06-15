За три дня в Молдове зарегистрировали 28 случаев мошенничества на 4 млн леев
В период с 12 по 14 июня правоохранительные органы зарегистрировали 28 случаев телефонного мошенничества, общий ущерб от которых оценивается в 4 миллиона леев.
Из них шесть случаев совершены в выходные дни, а остальные произошли ранее, передает moldpres.md
За тот же период, благодаря бдительности граждан, удалось предотвратить 346 попыток мошенничества, что позволило избежать значительных финансовых потерь.
По данным полиции, мошенники пытались склонить жертв к переводу денег или к оформлению кредитов мошенническим путём.
Правоохранители уточняют, что во многих случаях пострадавшие обращались к властям лишь через несколько дней или даже месяцев, что значительно снижало шансы на блокировку переводов и установление личностей злоумышленников. Кроме того, отмечается тенденция к долгосрочному психологическому воздействию, при котором людей постепенно склоняют к совершению повторных транзакций.
Полиция напоминает гражданам не сообщать по телефону личные или банковские данные, не совершать переводы по просьбе незнакомых лиц и незамедлительно сообщать о любых попытках мошенничества.