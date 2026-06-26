В Молдове полицейский застрелил заключенного, делая предупредительный выстрел

Полиция сообщает, что 23-летний заключенный, осужденный и отбывавший наказание за хулиганство, был доставлен под конвоем в суд Страшен. Там он проходил обвиняемым по другому уголовному делу по той же статье.

В момент сопровождения сотрудниками инспектората полиции Калараша он попытался совершить побег.

Во дворе суда один из полицейских произвел предупредительный выстрел, когда заключенный пытался перелезть через забор.

По обстоятельствам, которые предстоит установить в ходе расследования, пуля ранила заключенного.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.

В настоящее время расследуются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы и начаты предусмотренные законом процедуры для объективного и всестороннего установления обстоятельств инцидента.

Кроме того, в ходе расследования будет установлено, были ли соблюдены положения Закона № 218 от 19 октября 2012 года, в частности статьи 9 и 10, регулирующие применение физической силы и специальных средств.