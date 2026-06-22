22 Июня 2026, 10:03
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На ж/д путях в Атаках нашли человеческую голову и ноги
В Окницком районе, в окрестностях Атак, были обнаружены несколько фрагментов человеческого тела.
Об этом сообщают источники портала PulsMedia.
По предварительной информации, жертвой является мужчина в возрасте примерно 50–60 лет. Его ноги и голова были обнаружены на железнодорожных путях.
Предполагается, что он мог быть разорван поездом. Установлено, что в течение ночи по данному участку железной дороги, где произошла находка, проезжали три грузовых поезда и один пассажирский.
Правоохранительные органы продолжают поиски грудной клетки и верхних конечностей погибшего. Обнаруженные фрагменты тела были направлены в Центр судебной медицины.
Полиция расследует обстоятельства произошедшего и устанавливает личность погибшего.