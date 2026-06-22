На ж/д путях в Атаках нашли человеческую голову и ноги

В Окницком районе, в окрестностях Атак, были обнаружены несколько фрагментов человеческого тела.

Об этом сообщают источники портала PulsMedia.

По предварительной информации, жертвой является мужчина в возрасте примерно 50–60 лет. Его ноги и голова были обнаружены на железнодорожных путях.

Предполагается, что он мог быть разорван поездом. Установлено, что в течение ночи по данному участку железной дороги, где произошла находка, проезжали три грузовых поезда и один пассажирский.

Правоохранительные органы продолжают поиски грудной клетки и верхних конечностей погибшего. Обнаруженные фрагменты тела были направлены в Центр судебной медицины.

Полиция расследует обстоятельства произошедшего и устанавливает личность погибшего.