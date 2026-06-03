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jurnal.md logojurnal
3 Июня 2026, 09:41
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В Молдове мужчина попытался изнасиловать маленькую девочку

Вечером в пятницу, 29 мая, мужчина заманил ее в фруктовый сад, где, предположительно, пытался изнасиловать. Однако, когда девочка потеряла сознание, он остановился и, подумав, что она мертва, оставил ее лежать на земле.

В Молдове мужчина попытался изнасиловать маленькую девочку.
В Молдове мужчина попытался изнасиловать маленькую девочку.

Она вернулась домой вся в синяках и в состоянии шока. Подозреваемый был задержан и помещен под стражу на 30 дней. Полиция сообщила, что он не признает свою вину, сообщает jurnal.md

Девочка рассказала родителям и бабушке, что сосед, живущий в двух домах от нее, заманил ее в сад возле села, где избивал до потери сознания.

Родственники девочки говорят, что несколько местных жителей видели, как мужчина разговаривал с жертвой в пятницу, 29 мая, но не подозревали, что произойдет что-то ужасное.

И семья жертвы, и другие местные жители рассказали, что подозреваемый пытался заманить других девочек.

Мэр узнал о скандале на следующий день. Он также выразил шок от произошедшего.

«Это болезненный случай, для нас это тоже стало шоком. Поэтому сегодня утром я отправился в учреждение дошкольного образования, добился того, чтобы они издали внутренний приказ о том, что детей должны забирать из учреждения в конце дня только взрослые», — сказал мэр населенного пункта.

В полиции заявили, что начали расследование по факту покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах и изнасилования лица младше 14 лет. Подозреваемый был помещен под стражу на 30 дней. Он не признает своей вины.

Телеканал Jurnal TV обратился в медицинское учреждение, где находилась пострадавшая девочка, с просьбой выяснить, в каком она состоянии, но на момент подготовки репортажа ответа не получил.

Источник
jurnal.md logojurnal
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