8 Июля 2026, 22:11
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В Молдове пьяными за рулем самокатов, велосипедов и трициклов попались 10 человек
За последние несколько дней сотрудники патрульной полиции выявили нескольких мужчин, которые управляли велосипедами, электросамокатами и трициклами в состоянии алкогольного опьянения.
В Кишиневе:
- электросамокат — улица Сармизеджетуса, 21-летний водитель — 0,65 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В районах страны:
- велосипед — Штефан-Водский район, село Паланка, 37 лет — 1,53 мг/л;
- трицикл — Сынжерейский район, село Кишкэрены, 25 лет — 1,16 мг/л;
- велосипед — Бричанский район, село Дрепкэуць, 54 года — 0,95 мг/л;
- велосипед — Глодянский район, село Балатина, 54 года — 0,91 мг/л;
- электросамокат — Унгены, 26 лет — 0,62 мг/л;
- велосипед — Оргеев, 43 года — 0,52 мг/л;
- велосипед — Теленештский район, село Негурены, 50 лет — 0,47 мг/л;
- трицикл — Криулянский район, село Бошкана, 42 года — 0,46 мг/л;
- велосипед — Оргеевский район, село Чокылтены, 63 года — 0,32 мг/л.
Все нарушители были привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.