В Молдове пьяными за рулем самокатов, велосипедов и трициклов попались 10 человек

За последние несколько дней сотрудники патрульной полиции выявили нескольких мужчин, которые управляли велосипедами, электросамокатами и трициклами в состоянии алкогольного опьянения.

В Молдове пьяными за рулем самокатов, велосипедов и трициклов попались 10 человек.