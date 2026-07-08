theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
8 Июля 2026, 22:11
25
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове пьяными за рулем самокатов, велосипедов и трициклов попались 10 человек

За последние несколько дней сотрудники патрульной полиции выявили нескольких мужчин, которые управляли велосипедами, электросамокатами и трициклами в состоянии алкогольного опьянения.

В Молдове пьяными за рулем самокатов, велосипедов и трициклов попались 10 человек.
В Молдове пьяными за рулем самокатов, велосипедов и трициклов попались 10 человек.

В Кишиневе:

  • электросамокат — улица Сармизеджетуса, 21-летний водитель — 0,65 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В районах страны:

  • велосипед — Штефан-Водский район, село Паланка, 37 лет — 1,53 мг/л;
  • трицикл — Сынжерейский район, село Кишкэрены, 25 лет — 1,16 мг/л;
  • велосипед — Бричанский район, село Дрепкэуць, 54 года — 0,95 мг/л;
  • велосипед — Глодянский район, село Балатина, 54 года — 0,91 мг/л;
  • электросамокат — Унгены, 26 лет — 0,62 мг/л;
  • велосипед — Оргеев, 43 года — 0,52 мг/л;
  • велосипед — Теленештский район, село Негурены, 50 лет — 0,47 мг/л;
  • трицикл — Криулянский район, село Бошкана, 42 года — 0,46 мг/л;
  • велосипед — Оргеевский район, село Чокылтены, 63 года — 0,32 мг/л.

Все нарушители были привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте