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logos.press.md logologos
24 Июня 2026, 07:27
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В Молдове ежегодно более 5,2 тыс. человек умирают из-за курения и токсичных выбросов

В Республике Молдова более 5,2 тыс. человек (примерно 14% от общего числа смертей) ежегодно умирают из-за курения и воздействия токсичных выбросов табачных изделий и сопутствующей продукции.

В Молдове ежегодно более 5,2 тыс. человек умирают из-за курения и токсичных выбросов.
В Молдове ежегодно более 5,2 тыс. человек умирают из-за курения и токсичных выбросов.

Эти данные содержатся в проекте Национальной стратегии в области наркотиков и зависимостей на 2026–2032 годы, пишет logos-pres.md

По словам авторов документа, в стране фиксируется рост потребления новых видов продукции, таких как нагреваемый табак, электронные сигареты и кальян, особенно среди молодежи. Табачные изделия, независимо от того, потребляются ли они путем горения или нагревания, а также сопутствующие товары, включая электронные сигареты и никотиновые паучи, вызывают сильное привыкание, поскольку содержат никотин из табачного листа, синтетический никотин или соли никотина.

На глобальном уровне в жидкостях для электронных сигарет используется около 16 тыс. уникальных ароматизаторов, многие из которых привлекательны для детей. Эти вкусовые добавки маскируют резкость никотина и играют ключевую роль в решении человека впервые попробовать вейпинг.

При этом Всемирная организация здравоохранения напоминает, что безопасного уровня воздействия табака или никотина не существует.

Источник
logos.press.md logologos
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