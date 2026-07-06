В Кишиневе за неделю зарегистрировали 866 случаев инфекционных заболеваний.

Более половины заболевших — дети, при этом почти 30% пациентов были госпитализированы.

Острые кишечные инфекции по-прежнему остаются в центре внимания медиков. За отчетный период было зарегистрировано 166 случаев острых кишечных заболеваний против 152 неделей ранее. Кроме того, зафиксировано 17 случаев пищевых отравлений и 17 случаев заражения сальмонеллезом, передает realitatea.md

Среди заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, подтверждены 4 случая туберкулеза у взрослых, 9 случаев скарлатины и 59 случаев ветряной оспы, из которых 29 выявлены в детских коллективах. Также зарегистрированы 9 случаев болезни Лайма, один случай лептоспироза и один случай лихорадки Ку.

В муниципальные больницы за неделю поступило 3 261 обращение в отделения неотложной помощи. Из них 1 592 пациента были госпитализированы, что на 239 случаев больше, чем неделей ранее (1 353).

Кроме того, зарегистрировано 149 случаев бронхопневмонии и острой пневмонии (79 у взрослых и 70 у детей), что на 25 случаев больше по сравнению с предыдущей неделей. Также зафиксировано 52 случая вирусных инфекций у детей.

Что касается травм, зарегистрировано 252 обращения (11 у взрослых и 241 у детей), что на 23 случая меньше, чем неделей ранее. Кроме того, зафиксировано 6 случаев солнечного удара, один из пациентов был госпитализирован.