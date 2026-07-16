В Кишиневе использовали лишь 30% доз вакцины против менингококка.

По данным Национального агентства общественного здоровья, самые высокие показатели вакцинации зарегистрированы в ряде районов, в том числе Бричанском, Яловенском и других, тогда как Гагаузия находится на последнем месте.

В муниципии Кишинев было использовано чуть более 30% распределенных доз вакцины, передает stiri.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Специалисты подчеркивают, что вакцинация особенно важна до того, как дети начнут посещать ясли или детский сад, когда риск распространения инфекции значительно возрастает.

«В подразделении Центра семейных врачей №5 уже привиты 24 ребенка против менингококковой инфекции. Есть родители, которые по-прежнему отказываются от вакцинации, особенно те, кто ранее не соглашался и на другие прививки, предусмотренные Национальным календарем иммунизации. Вакцина вводится детям в возрасте от 7 до 11 месяцев — этого времени достаточно, чтобы организм успел выработать иммунитет до начала посещения яслей или детского сада. Схема предусматривает две дозы с интервалом в один месяц», — рассказала семейный врач АМТ Буюканы Людмила Рымбу.

По словам врачей, помимо недоверия части родителей, они также получают множество обращений от семей, чьи дети уже вышли за пределы возраста, предусмотренного для бесплатной вакцинации.

«Запросы на менингококковую вакцину есть, но в основном от родителей детей более старшего возраста. Эти дети уже не входят в рекомендуемую возрастную группу, и мы ожидаем новые поставки вакцины. Надеемся, что в будущем возрастные рамки для бесплатной вакцинации будут расширены», — отметила семейный врач АМТ Центр Михаела Абабий.

Многие матери признаются, что не знали о том, что в Молдове доступна вакцина против менингококка серогруппы B, который вызывает большинство случаев менингококковой инфекции у детей.

Пока власти не планируют распространять кампанию вакцинации на другие возрастные категории.

«На мой взгляд, вакцинация продвигается медленно. Вторая доза пока не распределена по регионам, поскольку имеющихся запасов достаточно. Мы будем поставлять ее по мере расходования. На первом этапе была выбрана возрастная группа от 7 до 11 месяцев, чтобы оценить результаты перед возможным расширением программы. В зависимости от развития ситуации мы примем решение и публично о нем сообщим», — заявил глава профильного управления ANSP Николай Фуртунэ.

Врачи предупреждают, что менингококковая инфекция может привести к крайне тяжелым последствиям, включая сепсис, неврологические нарушения и смерть.

С начала года в Молдове зарегистрировано 12 случаев менингококковой инфекции. Один четырехмесячный ребенок скончался от этого заболевания.