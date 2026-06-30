В Молдове мужчина получил 10 лет тюрьмы: оформлял кредиты на студентов.

В Молдове мужчина осуждён на 10 лет тюрьмы за мошенничество с кредитами. Вместе с сообщниками он оформлял займы на ничего не подозревающих молодых людей, используя их личные данные.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам PCCOCS, жертвами стали 36 человек, а общий ущерб превысил 700 тысяч леев, пишет rupor.md

Мошенники получали копии удостоверений личности и фотографии потерпевших, обещая им за «помощь» от 200 до 1 000 леев. Таким образом, они брали кредиты на имена граждан, которые даже не подозревали о долгах.

Пострадавшие — молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет из Сорок, Ниспорен, Каушан и Кишинёва. В основном это студенты. Суммы займов составляли от 20 до 25 тысяч леев на человека.

Фигурант дела ранее уже был судим за аналогичные преступления и признал свою вину. Его брат и ещё четверо подозреваемых проходят по отдельным уголовным делам. Кроме того, кредитная компания требует возмещения всей суммы ущерба через суд.