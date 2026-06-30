theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
30 Июня 2026, 11:45
4 047
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове мужчина получил 10 лет тюрьмы: оформлял кредиты на студентов

В Молдове мужчина осуждён на 10 лет тюрьмы за мошенничество с кредитами. Вместе с сообщниками он оформлял займы на ничего не подозревающих молодых людей, используя их личные данные.

В Молдове мужчина получил 10 лет тюрьмы: оформлял кредиты на студентов.
В Молдове мужчина получил 10 лет тюрьмы: оформлял кредиты на студентов.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам PCCOCS, жертвами стали 36 человек, а общий ущерб превысил 700 тысяч леев, пишет rupor.md

Мошенники получали копии удостоверений личности и фотографии потерпевших, обещая им за «помощь» от 200 до 1 000 леев. Таким образом, они брали кредиты на имена граждан, которые даже не подозревали о долгах.

Пострадавшие — молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет из Сорок, Ниспорен, Каушан и Кишинёва. В основном это студенты. Суммы займов составляли от 20 до 25 тысяч леев на человека.

Фигурант дела ранее уже был судим за аналогичные преступления и признал свою вину. Его брат и ещё четверо подозреваемых проходят по отдельным уголовным делам. Кроме того, кредитная компания требует возмещения всей суммы ущерба через суд.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте