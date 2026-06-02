Большинство ипотечных кредитов выдано на квартиры и оформлено в Кишинёве.

Большинство кредитов оформляется в Кишинёве, и приобретаемое в ипотеку жильё в основном – квартиры. В настоящее время средний размер ипотечного кредита составляет почти 1,4 миллиона леев, а срок погашения – около 22 лет.

В ответ на запрос IPN Национальный банк Молдовы (НБМ) уточняет, что общий объём ипотечных кредитов за последние пять лет увеличился почти втрое. Если в начале 2021 года ипотечный портфель составлял 8,3 миллиарда леев, то к концу первого квартала 2026 года он достиг 27,4 миллиарда леев.

По данным НБМ, рост был поддержан увеличением доходов населения, повышением интереса к покупке жилья и расширением банковского кредитования физических лиц. Но в первые месяцы 2026 года темпы замедлились.

Данные также показывают, что молдавские граждане выбирают кредиты со всё более длительными сроками погашения. Средний срок ипотечного кредита достиг 266 месяцев, а в 2023 году он составлял 220 месяцев. В НБМ объясняют эту тенденцию ростом цен на жильё, что побуждает покупателей продлевать срок погашения, чтобы ежемесячные платежи оставались доступными.

Большинство ипотечных кредитов оформлено в Кишинёве. Из более 31 тысячи выданных за период с 2022 года по первый квартал 2026 года ипотечных кредитов на жилую недвижимость почти 77% приходится на жильё в столице. За столицей с большим отрывом следуют Бельцы, Яловены, Оргеев и Унгены. При этом более половины должников моложе 35 лет.

В Национальном банке утверждают, что в настоящее время системных рисков чрезмерной задолженности в сегменте ипотечного кредитования нет, а банки продолжают применять благоразумные правила кредитования.