Мошенники убедили жительницу Кагула оформить кредиты на сотни тысяч леев.

Два случая были совершены накануне, остальные произошли ранее, однако пострадавшие сообщили о них только сейчас.

Самая крупная сумма ущерба превысила 300 тысяч леев. Этот случай был зафиксирован в Кагуле. Пострадавшая — 55-летняя женщина — оформила банковский кредит и три микрокредита, после чего перевела деньги мошенникам тремя траншами: две суммы были сняты наличными и переданы злоумышленникам, еще одна была отправлена банковским переводом.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 236 попыток мошенничества.

Полиция призывает жителей соблюдать осторожность и не сообщать посторонним данные банковских карт, SMS-коды подтверждения и личные пароли.

Если вы получили подозрительный звонок, немедленно прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком или полицией.