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5 Июня 2026, 15:34
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Мошенники убедили жительницу Кагула оформить кредиты на сотни тысяч леев

За последние 24 часа полиция зарегистрировала 17 случаев телефонного мошенничества, общий ущерб от которых составил около 1 миллиона леев.

Мошенники убедили жительницу Кагула оформить кредиты на сотни тысяч леев.
Мошенники убедили жительницу Кагула оформить кредиты на сотни тысяч леев.

Два случая были совершены накануне, остальные произошли ранее, однако пострадавшие сообщили о них только сейчас.

Самая крупная сумма ущерба превысила 300 тысяч леев. Этот случай был зафиксирован в Кагуле. Пострадавшая — 55-летняя женщина — оформила банковский кредит и три микрокредита, после чего перевела деньги мошенникам тремя траншами: две суммы были сняты наличными и переданы злоумышленникам, еще одна была отправлена банковским переводом.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 236 попыток мошенничества.

Полиция призывает жителей соблюдать осторожность и не сообщать посторонним данные банковских карт, SMS-коды подтверждения и личные пароли.

Если вы получили подозрительный звонок, немедленно прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком или полицией.

Источник
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