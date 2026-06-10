Жительница Молдовы восемь лет числилась должницей после выплаты кредита.

Хотя долг, установленный судом, был полностью погашен ещё в феврале 2018 года, причём с переплатой примерно в 17 тысяч леев, что подтверждается документами, исполнительное производство до сих пор числится открытым, сообщает zdg.md

Пока должница утверждает, что из-за халатности или ненадлежащего ведения дела её кредитная история оставалась заблокированной на протяжении восьми лет, судебный исполнитель настаивает, что производство не может быть закрыто из-за неоплаченных исполнительских расходов и его вознаграждения, называя обвинения «сказками».

Всё началось 28 марта 2014 года, когда Оксана Гэинэ оформила кредит в размере 80 тысяч леев в банке. Из-за финансовых трудностей, возникших в 2015 году, выплаты прекратились, после чего банк обратился в суд. Судебным приказом было постановлено взыскать солидарно 70,5 тысячи леев с Оксаны и её отца, который выступал поручителем.

Дело поступило судебному исполнителю Руслану Павловскому. С января 2017 года из зарплаты отца Оксаны, работавшего преподавателем, начали удерживать 20 процентов. Согласно документам, долг, установленный судом (включая проценты и штрафные санкции), был полностью погашен 19 февраля 2018 года.

Однако удержания из зарплаты мужчины продолжались до июля 2018 года. В результате на счёт судебного исполнителя поступила переплата примерно в 17 тысяч леев, которая не была перечислена банку.

"Когда мы в 2018 году разговаривали с судебным исполнителем Русланом Павловским, он сказал, что у нас всё завершено: погашен долг, оплачены все расходы. Более того, он сообщил моим родителям, что, возможно, образовалась переплата, но её ещё нужно проверить. После этих слов мы были спокойны, считая, что полностью рассчитались", - рассказала Оксана Гэинэ.

О проблеме семья узнала только в конце 2023 года, когда Оксана зашла в свой личный кабинет на государственном портале с помощью мобильной подписи. Там она обнаружила, что исполнительное производство всё ещё открыто. По её словам, из-за этого на протяжении восьми лет она не могла получить ни одного нового кредита, поскольку ограничения продолжали действовать в системе.

Когда женщина связалась с судебным исполнителем, ей сообщили, что она всё ещё должна около 4 тысяч леев — якобы в качестве вознаграждения исполнителя и исполнительских расходов. При этом семья утверждает, что помимо переплаты в 17 тысяч леев уже выплатила 3 600 леев в качестве вознаграждения исполнителю, а государственная пошлина по судебному приказу составляла 1 057 леев.

После этого Оксана получила банковскую выписку и подтверждение всех удержаний из зарплаты от Управления образования.

"Он нас ни о чём не уведомлял. В 2023 году он сказал мне, что остаётся долг в 4 тысячи леев. Я спросила: как так? Если у него уже были эти 17 тысяч леев переплаты, почему он не удержал из них те самые 4 тысячи, которые, по его словам, остались за услуги и сборы? Ведь деньги всё равно были в избытке", — говорит женщина.

Судебный исполнитель Руслан Павловский, комментируя ситуацию, отверг обвинения. По его словам, исполнительное производство законно продолжается до сих пор, поскольку должники отказываются оплачивать сопутствующие расходы и предусмотренное законом вознаграждение исполнителя.

"В последнее время многие предпочитают рассказывать истории и поднимать шум вместо того, чтобы предпринимать конкретные действия. Я уже сто раз объяснял, что у неё есть исполнительские расходы, которые нужно просто оплатить и спокойно закрыть дело.

Производство продолжается именно потому, что они не хотят платить. И если не заплатят, оно будет продолжаться дальше. Взыскание долга осуществляется параллельно с исполнительскими расходами, которые включают государственную пошлину, издержки и вознаграждение судебного исполнителя", - заявил Павловский.

На вопрос о переплаченных средствах исполнитель частично признал, что при большом объёме работы возможны упущения, однако заявил, что ему необходимы документальные подтверждения.

"Мы не отрицаем заявления этой женщины, но всё должно подтверждаться документами, а не оставаться на уровне слов. Возможно, что-то и было упущено — всё-таки речь идёт о событиях 2018 года, а у меня тысячи дел. Пусть она предоставит любые подтверждающие документы об оплате, и я с удовольствием их приму и закрою производство. Но я точно знаю, что таких документов у неё нет", - сказал исполнитель.

Документы, изученные изданием ZdG и выданные государственными учреждениями и банком, указывают на расхождения в учёте платежей и свидетельствуют о том, что в адрес судебного исполнителя было перечислено примерно на 17 тысяч леев больше суммы, первоначально установленной судом.

Пока судебный исполнитель подчёркивает, что любые претензии к его действиям могут быть оспорены в судебном порядке, исполнительное производство остаётся открытым, а наложенные на должницу ограничения продолжают действовать.